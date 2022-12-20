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20 Aralık 2022 Salı 13:49:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 13:49:00

Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başlatılan 2 ayrı soruşturma devam ediyor.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 20'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 16'sı serbest bırakıldı.

Bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır-Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmış, saldırıda 8'i polis memuru 9 kişi yaralanmıştı.

Etiketler : diyarbakır terör saldırısı tutuklama
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