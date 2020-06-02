Diyarbakır'daki polis Atakan Arslan'ı şehit eden şüpheli 2 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.
Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, polis memuru Arslan'ın, beraberindeki polislerle 30 Mayıs'ta durumundan şüphelendikleri kişilere kimlik kontrolü yapmak istedikleri sırada şahıslardan birinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, saldırının faili Muhammed Emir Cura ile Ferit Aytekin ve M.A'nın aralarında bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince fail Cura ve Aytekin, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan tutuklandı, M.A. ve diğer 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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