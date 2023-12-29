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29 Aralık 2023 Cuma 16:33:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 16:33:00

Diyarbakır'da yolcu otobüsü yamaca çarptı: 27 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da kontrolden çıkarak yamaca çarpan midibüsteki 27 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yolcu midibüsünün yamaca çarpması sonucu 27 kişi yaralandı.

Bingöl-Diyarbakır seferini yapan Fuat K. idaresindeki 16 AAG 10 plakalı midibüs, Lice'nin Abalı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki yamaca çarptı.

Kazada, sürücünün de bulunduğu 27 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Etiketler : diyarbakır kaza yamaca çarpma yaralananlar
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