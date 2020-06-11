Diyarbakır'da yakalanan ve turuncu kategoride bulunan PKK'lı terörist Tarık Kar tutuklandı

Diyarbakır'da yakalanan ve turuncu kategoride bulunan PKK'lı terörist Tarık Kar tutuklandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Sağgöze kırsalında 13 Mayıs'ta İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen, bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yakalanan, 1 milyon liraya kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Lice alan sorumlusu Heba Rodi kod adlı terörist Tarık Kar'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Kar, çıkarıldığı Lice Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.