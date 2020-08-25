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25 Ağustos 2020 Salı 14:07:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2020 Salı 14:18:00

Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 4,5 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: AA

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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 67 farklı noktada 4 milyon 623 bin 280 kök kenevir ve 800 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütüyle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinin Dibek Mahallesi kırsalında başlatılan narko terörizmle mücadele operasyonunun başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda, 67 farklı noktada 4milyon 623 bin 280 kök kenevir, 135 kilo 500 gram toz, 664 kilo 500 gram kubar olmak üzere 800 kilogram esrar ve kenevir bitkilerini sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 9 bin 970 metre su hortumu, jeneratör, su motoru bulunduğu kaydedilen açıklamada, ele geçirilen kenevir bitkilerinin numune alınmasını müteakip diğer malzemelerle yerinde imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terör ve narko terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği aktarıldı.

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