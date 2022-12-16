Diyarbakır'da terör saldırısında 8'i polis 9 kişi yaralandı

Diyarbakır Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araç patlatıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 1 sivil ve 8 polis memuru 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da göreve giden polis aracı geçerken saat 05.10'da park halindeki bir araçta patlama meydana geldiğini belirtti.

Yaralanan polislerin tedbiren hastaneye götürüldüklerini ve ayakta tetkiklerinin yapıldığını ifade eden Soylu, olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu, paylaşımında geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: DİYARBAKIR POLİSİMİZE YAPILAN SALDIRIYI LANETLİYORUZ



Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Polislerimize geçmiş olsun. Diyarbakır annelerinin duaları onlarla beraber olsun. Diyarbakır, huzur ve güven şehridir. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındakiler hak ettikleri cevabı alacaktır."

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: SALDIRIYI DÜZENLEYEN TERÖRİSTLER BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKTİR



Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir. Terörle mücadelemize her alanda devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ: ÇEVİK KUVVET MİNİBÜSÜNÜN GEÇİŞİ ESNASINDA PARK EDİLMİŞ ARAÇ PATLATILDI



Valilikten yapılan açıklamada, saat 05.10 sıralarında göreve giden çevik kuvvet minibüsünün geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapıldığı bildirildi.

Zırhlı polis midibüsü içerisinde bulunan 9 kişinin kontrol amaçlı hastanelere sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştır." denildi.

DİYARBAKIR VALİSİ SU: TERÖR SALDIRISININ HEMEN ARDINDAN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ile olay yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Su, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çevik kuvvet aracı göreve giderken park edilmiş bir aracın patlatılarak terör saldırısının gerçekleştirildiğini söyledi.

Terör saldırısına ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Su, "Allah'a şükürler olsun ki arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiştir. 9 arkadaşımızdan 7'si ayakta tedaviyle taburcu edilmiştir. 2 arkadaşımız da kontrol altında. Hayati tehlikeleri yok. İnşallah onlar da taburcu olacaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Su, şöyle devam etti:

"Araç kiralanmak suretiyle yol kenarına getiriliyor. Aracı kiralayan, buraya getirip patlatan şahıs olduğunu değerlendirdiğimiz şahsı ve olay sonrası taksiyi süren şahsı gözaltına aldık Lice'de. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Geçmiş olsun. Çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşların çalışmaları bittikten sonra gerekli açıklamaları yaparız. Tahkikat bittikten sonra inşallah daha geniş bilgiyle açıklama yapılacaktır. Çok şükür ciddi yaralı arkadaşımız yok. İlimizde huzur ve güven ortamının sağlanması için tüm arkadaşlarımızın gayretleriyle çalışmaları sürdürüyoruz."

GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 1 sivil ve 8 polis memurunun yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Görevlendirilen cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı, gözaltı sayısının 5'e yükseldiği öğrenildi.