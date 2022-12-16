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Diyarbakır'da terör saldırısı! "Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve buraya bıraktığını kabul...
16 Aralık 2022 Cuma 11:34:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 11:34:00

Diyarbakır'da terör saldırısı! Bakan Soylu: Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve buraya bıraktığını kabul etti

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin, "Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve buraya bıraktığını kabul etti, 2004 yılında kardeşi terör örgütündeyken güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirilen birisi." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısının yaşandığı Diyarbakır-Mardin kara yolunda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Soylu, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Sabah 05.10'da yol istikametinde bir araç anlaşılıyor ki içerisinde bomba var. Hayvan pazarına giderken polislerimizin, güvenlik güçlerimizin orada alacağı günlük tedbirleri almak üzere gittiklerinde yol istikametinde patlatıldı. Allah'a çok şükür 9 kişi vardı aracın içerisinde. 8'i polis memuru, birisi sivil mühendis. Hiçbir şey olmadı. Hepsi de taburcu edildi. Geçmiş olsun. Hemen akabinden 1 saat bile olmadan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüz el birliğiyle hakikaten arabayı buraya bırakan, hem bombayı yerleştiren Lice istikametinde yakaladılar. Hemen sorguladılar. Hemen sorgulandılar, sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve buraya bıraktığını kabul etti, 2004 yılında kardeşi terör örgütündeyken güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirilen birisi. Soruşturmanın çerçevesi içerisinde 5 kişi şu an gözaltında."

"OPERASYONUMUZ GENİŞLEYEREK DEVAM EDECEKTİR"

Soylu, soruşturma kapsamında şu anda 5 şüphelinin gözaltında olduğunu söyledi. Şüphelilerin araçta beraber olduklarını, yardım ve yataklık yaptıklarının tespit edildiğini anlatan Soylu, "Operasyonumuz bu çerçeve ve alınan bilgiler doğrultusunda genişleyerek devam edecektir." dedi.

Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Elbette terör örgütünün bu tür eylemlerini bekliyoruz. Birçoğunu da engelliyoruz zaten ama şunun bilinmesi gerekir, huzurumuzu, sükunumuzu bozmak isteyen ve bir endişeyi, korkuyu hakim kılmaya çalışan terör örgütüne bu fırsat verilmeyecektir, sağlanmayacaktır. Sabah erken itibarıyla olay olduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bilgi arz ettik. Ardından Sayın Vali'mizle de Cumhurbaşkanı'mız tekrar konuştular ve geçmiş olsun dileklerini Sayın Cumhurbaşkanı'mız iletti. Bu vesileyle bu mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÜYÜYECEK, PKK DA ORTADAN KALKACAK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak "Hem Doğu ve Güneydoğu huzur ve refahın içerisinde olacak. Türkiye büyüdüğü gibi Doğu ve Güneydoğu büyüyecek, PKK da ortadan kalkacak. Bu mücadelemiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Terör saldırısıyla ilgili şüphelileri kısa sürede tespit ederek gözaltına alan güvenlik güçlerini tebrik eden Soylu, "Vatandaşlarımıza da ülkeme de 'Geçmiş olsun.' dileklerimizi iletiyorum" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, terör saldırısında kullanılan aracın "kiralık" olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Uzaktan kumandalı, öyle gözüküyor. Araç kiralık bir araç. Anlaşılıyor ki Lice'de bu eylemi planlamışlar ve Lice'de planlandıktan sonra da aracı buraya getirmişler ama şu anda sorgu devam ediyor. Sorgu tam anlamıyla bittikten sonra tüm detaylarıyla paylaşılacak. Bombanın türü, nevi ve bu konudaki bütün cinsi değerlendirildikten sonra açıklanır."

Etiketler : soylu diyarbakır saldırı
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