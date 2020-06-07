07 Haziran 2020 Pazar 12:38:00 - Güncelleme:07 Haziran 2020 Pazar 12:38:00
Diyarbakır'da terör operasyonu: 5 gözaltı
Diyarbakır'da, polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gece belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürdürülüyor.
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