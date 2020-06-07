  • BIST
    110022
  • Dolar
    6,7688
  • Euro
    7,6343
  • Altın
    366,7990
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rumlardan ikinci cami provokasyonu! Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı astılar
Tüketici teknolojisi pazarında Kovid-19 etkisi: Bilgisayar ve webcam satışları arttı
Vodafone Park Süper Lig maçlarını bekliyor
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 7 milyonu aştı
İran'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 72 ölüm
Bakan Soylu'dan İdlib açıklaması: Ciddi bir insanlık dramı yaşanmaktadır
Kovid-19 ile sarsılan Fransa yeni hayata alışmaya çalışıyor
Diyarbakır'da terör operasyonu: 5 gözaltı
TRT uygulanacak önlemleri belirledi
Denizlerdeki sığınmacı hareketliliği pandemi sürecinde azaldı
İSKİ borusu patladı: Yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
Libya Ordusu, Terhune'de mayın deposu ele geçirdi
Ivanka Trump'ın üniversitede yapacağı mezuniyet konuşması Floyd tepkileri yüzünden iptal edildi
Son 24 saatte Çin'de 6, Güney Kore'de 57 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Okul çocukları için aşı takviminde değişiklik
Conor McGregor üçüncü kez emekliye ayrıldığını açıkladı
Pes dedirten görüntü! Bakan Koca uyarı: Çok fazla normalleşmeyelim
TSK'dan koronavirüs ile mücadelede göz dolduran başarı
Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 904 kişi öldü
Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin TL
Meteoroloji uyardı! Yağmur geliyor
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testlerinden sevindirici haber
THY, Kanada'dan 4. tahliye uçuşunu 8 Haziran'da gerçekleştirecek
Galatasaray'da koronavirüs test sonuçları belli oldu
07 Haziran 2020 Pazar 12:38:00 - Güncelleme:07 Haziran 2020 Pazar 12:38:00

Diyarbakır'da terör operasyonu: 5 gözaltı

ABONE OL

Diyarbakır'da, polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gece belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürdürülüyor. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER