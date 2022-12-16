Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı!

Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: Yaralılar var

Diyarbakır Mardin yolu üzeri canlı hayvan borsası yanında yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı. Yaralıların olduğu öğrenildi. 112, İtfaiye ve özel harekat olay yerine sevk edildi.

Diyarbakır Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 8 polis memuru 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'daki bombalı saldırıya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını belirterek "Diyarbakır'da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır." dedi.

Diyarbakır'da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir.



Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır.

Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır.



Geçmiş olsun. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 16, 2022

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

Diyarbakır Valiliği, park edilmiş aracın patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapıldığını ve 9 kişinin kontrol amaçlı hastanelere sevk edildiğini açıkladı

Su, "9 yaralıdan 7'si taburcu oldu, 2'si kontrol altında. Aracı kiralayan şahıs ve onu olay sonrası götüren taksi şoförü gözaltında." ifadesinde bulundu.

BAKAN KOCA'DAN POLİSLERİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Koca "Diyarbakır'da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Görevlendirilen ambulanslarla hastanelere nakledilen yaralılarımızın genel durumları iyi. Çok geçmiş olsun." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: LANETLİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Diyarbakır'daki bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Yaralanan polis kardeşlerimize geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Failler cezasız kalmayacak. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kastedenler bunun bedelini ödeyecek." açıklamasında bulundu.