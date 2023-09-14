VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye dünya gündeminde: Türk hilali parlıyor
TSK'ya çirkin iftiralarda bulunan CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
Başkan Erdoğan: Ekonomimizi tahrip kampanyalarını akamete uğratacağız
Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Konseyi 5.Toplantısı yapıldı
Türkiye aleyhine çıkan raporda 'ittifak' parmağı
CHP tarihinde ilk! Dokunulmazlığı bulunmayan Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
14 Eylül 2023 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 15:30:00

Diyarbakır'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK'lı terörist H.Ç'nin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Diyarbakır Annelerinin çığlıklarının yankılanmaya devam ettiğini, teslim olan bir örgüt mensubunun daha annesiyle buluştuğunu belirtti.

Diyarbakır Annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin 1462. gününde, terör örgütü mensubu H.Ç'nin Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına ikna yoluyla teslim olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Diyarbakır Annelerinin başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 46 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu. Milletimizin huzur ve güvenliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır Anneleri Ali Yerlikaya PKK terörist H.Ç
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
Teşkilat'a pehlivan geliyor

Teşkilat'a pehlivan geliyor
Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı
Barbie stili

Barbie stili
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Portekiz'de hırsızlık şoku

Portekiz'de hırsızlık şoku
Güzellik sırrı aşk

Güzellik sırrı aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX