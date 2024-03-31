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Diyarbakır'da oy pusulaları bazı yerleşim yerlerine askeri helikopterle taşındı
31 Mart 2024 Pazar 07:57:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 07:57:00

Diyarbakır'da oy pusulaları bazı yerleşim yerlerine askeri helikopterle taşındı

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar askeri helikopterle götürüldü.

Seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından havalanan askeri helikopterle Kulp ilçe merkezinden alınarak İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Aygün, Koçkar, Saltuk, Akbulak ve Bayır mahallelerine taşındı.

Görevlilerin, oy kullanma işlemi sonrası yeniden helikopterle alınıp ilçe merkezindeki İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bırakılacakları öğrenildi.

Etiketler : Diyarbakır seçim helikopter kırsal yerleşim torba askeri taşıma.
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