Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı
Kaynak: AA
Diyarbakır'da 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin yunus ekibine ait motosiklete çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Polis ekipleri, merkez Kayapınar ilçesi Ahmet Arif Caddesi'nde uygulama yaptıkları sırada "dur" ihtarına uymayarak kaçan plakalı otomobili takibe aldı.
Takip sürerken otomobil "Yunus" olarak da adlandırılan motosikletli polis timinin kullandığı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince yakalanan otomobil sürücüsü A.E.A. gözaltına alındı.
16 yaşında olduğu tespit edilen sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Akdeniz'de ABD askeri uçağı düştü! Personellerin tamamı öldü
- Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı
- Bakan Koca'dan Gazze'ye gönderilen yardımlar hakkında yeni açıklama
- DMM'den dezenformasyona geçit yok: İşgalci İsrail'in iddialarını yalanladı
- Edirnekapı'dan Beyazıt'a Filistin'e destek yürüyüşü
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştüğü haberlerine yalanlama