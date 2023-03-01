Diyarbakır'da konteyner kent için içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır'da AFAD koordinasyonunda Silvan kara yolu mevkisinde konteyner kent kurulması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, alanda lavabo ve su ihtiyacının karşılanması için içme suyu ve kanalizasyon hizmeti ile ilgili altyapı çalışması yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında alanda 200 metre kanalizasyon, 300 metre de içme suyu hattı döşeniyor.

Konteyner kentteki çalışmalarla ilgili inceleme yapan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, gazetecilere, ekiplerin gerekli alanda altyapıyı tamamlamak için gece gündüz demeden canla başla mücadele ettiğini söyledi.

Yaraların sarılması amacıyla tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Tutşi, şunları kaydetti:

"DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak ekiplerimizle koordineli bir şekilde 625 konteynerin yer alacağı kentin altyapısını mümkün olabildiğince hızlı şekilde tamamlamak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gerek içme suyuna erişimi sağlamak gerek atık su hatlarını faaliyete geçirebilmek için mücadele veriyoruz. Konteyner kentte vatandaşlarımızın tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimiz tarafından temiz su ve kanalizasyon bağlantıları yapıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar muhtelif yerlerdeki konteynerlerin bağlantısı yapılmıştır. Yaraların tez zamanda sarılması için tüm imkanlarımızla seferber olduk."