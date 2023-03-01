VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Scholz: Barışın mümkün olabilmesi için Rusya'nın adım atması gerekiyor
Almanya Savunma Bakanı: Ordumuz ülkeyi savunma gücüne sahip değil
Bakan Kurum'dan, Adıyaman'daki geçici yaşam alanına ilişkin paylaşım
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AB: Deprem felaketinde gösterdiğimiz dayanışma, AB-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa açabilir
Gaziantep Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş merkezli depremlerden...
Yunanistan'dan yurda sızmaya çalışan teröristler yakalandı
Türk Kızılay afet bölgesinde 93 milyon kişilik beslenme desteği sağladı
Fethiye'de öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için masa ve tabure üretiyor
Bakan Bozdağ: Felaketin yaşandığı andan itibaren adliye hizmetleri eksiksiz yerine getirilmiştir
"Erdal Bakkal" da depremzedelerin yardımına koştu
Bakan Karaismailoğlu: Bizim bundan sonraki görevimiz, derdimiz sizin normal bütün ihtiyaçlarınızı ka...
Osmaniye'de ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma
Diyarbakır'da konteyner kent için içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları sürüyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Delhi'de mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Moral veren ziyaret
Her oyun afet bölgesine
En anlamlı hareket
Simge'den Icardi'ye kalpli yanıt
Evinde yangın çıkınca panik yapıp atlayan kişi yaşamını yitirdi
Pişkin hırsızdan ödül davası
Kordonciyan'dan anlamlı hareket
Instagram'ın yeni kraliçesi Selena
Ev sözünü tuttu
01 Mart 2023 Çarşamba 18:20:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 18:20:00

Diyarbakır'da konteyner kent için içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Diyarbakır'da depremzedeler için kurulacak 625 konteynerin yer alacağı alanda içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır'da AFAD koordinasyonunda Silvan kara yolu mevkisinde konteyner kent kurulması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, alanda lavabo ve su ihtiyacının karşılanması için içme suyu ve kanalizasyon hizmeti ile ilgili altyapı çalışması yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında alanda 200 metre kanalizasyon, 300 metre de içme suyu hattı döşeniyor.

Konteyner kentteki çalışmalarla ilgili inceleme yapan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, gazetecilere, ekiplerin gerekli alanda altyapıyı tamamlamak için gece gündüz demeden canla başla mücadele ettiğini söyledi.

Yaraların sarılması amacıyla tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Tutşi, şunları kaydetti:

"DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak ekiplerimizle koordineli bir şekilde 625 konteynerin yer alacağı kentin altyapısını mümkün olabildiğince hızlı şekilde tamamlamak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gerek içme suyuna erişimi sağlamak gerek atık su hatlarını faaliyete geçirebilmek için mücadele veriyoruz. Konteyner kentte vatandaşlarımızın tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimiz tarafından temiz su ve kanalizasyon bağlantıları yapıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar muhtelif yerlerdeki konteynerlerin bağlantısı yapılmıştır. Yaraların tez zamanda sarılması için tüm imkanlarımızla seferber olduk."

Etiketler : Diyarbakır Kahramanmaraş konteyner

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX