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17 Nisan 2023 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 12:00:00

Diyarbakır'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 32 tutuklama

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da başlatılan 50. 'Kökünü Kurutma Operasyonu' çerçevesinde adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Nisan'da 236 şüpheliye yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Ağrı, İstanbul, Çankırı, Mersin ve Malatya'da 2 bin 135 personel ve 20 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 215 şüpheliden 34'nün dün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince 32 şüpheli tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümleri ile olmak üzere 2 zanlı serbest bırakıldı.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan 111 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

70 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında 21 şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Nisan'da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında, "50. Kökünü Kurutma Operasyonu"nun başlatıldığını bildirmiş, operasyona ilişkin bilgiler paylaşarak, 201 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Operasyonda 210 kilo 216 gram esrar, 8 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 596 gram kokain, 809 gram eroin, 420 gram skunk, 8 kök Hint keneviri, 27 sentetik ecza, 13 tabanca, 3 av tüfeği, çeşitli çaplarda 350 fişek, 4 hassas terazi, terör örgütü elebaşına ait resim, uyuşturucu preslemede kullanılan makine ele geçirilmişti.

Etiketler : diyarbakır kökünü kurutma operasyonu tutuklama
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