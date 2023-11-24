VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail vahşeti gözler önüne serildi: Ateşkesle evlerine dönen Filistinlileri enkazlar karşıl...
Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
Meteoroloji'den denizlerde 'fırtına' uyarısı
Meteoroloji'den birçok il için denizlerde 'fırtına' uyarısı
İşgalci İsrail, Şifa Hastanesi'nden yıkım yaparak çekildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 39 terör şüphelisi yakalandı
24 Kasım 2023 Cuma 17:21:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 17:21:00

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer verilen habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, mevcut huzur ve güven ortamının devamlılığı için merkez ilçelerde suçu meslek edinmiş, suçla ve suçlularla iltisaklı olan ve suç örgütüne dönüşebilme potansiyeli olan şüphelilere yönelik "elek" adlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 9 tabanca, 2 av tüfeği, 12 tabanca şarjörü, 153 fişek, 250 av tüfeği kartuşu, tam otomatiğe dönüştürme aparatı, balistik yelek, çok miktarda uyuşturucu hap ve çok sayıda silah aparatı ele geçirildi.

Etiketler : Diyarbakır kaçakçılık operasyonu gözaltı
Tedavi bitti, selameti yakın

Tedavi bitti, selameti yakın
Anne-kız oldular

Anne-kız oldular
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Demir'e kardeş geliyor

Demir'e kardeş geliyor
Sanat aşığı

Sanat aşığı
Barbie gitti, Kleopatra geldi

Barbie gitti, Kleopatra geldi
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX