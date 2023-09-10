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Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: Biri ağır 4 yaralı
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10 Eylül 2023 Pazar 18:35:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 18:35:00

Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: Biri ağır 4 yaralı

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, biri bebek 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da A.D. yönetimindeki şehirlerarası sefer yapan otobüs, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Pirinçlik mevkisinde, F.H. idaresindeki kurtarıcı ve Ö.K.'nin kullandığı kamyon ile çarpıştı.

Kazada, kurtarıcının sürücüsü ile İ.H, M.H. ve bir yaşındaki M.H. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından, ağır yaralanan İ.H. ile diğer 3 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Etiketler : DİYARBAKIR KAZA TRAFİK KAZASI YARALI
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