Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3" Operasyonu başlatıldı

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20 Ekim 2022 Perşembe 11:19:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 11:19:00

Diyarbakır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış 3 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan' operasyonu başlatıldı

Kaynak: IHA

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İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 (Diyarbakır-Lice Ulucak-Yorulmaz) Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu" başlatıldı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesindeki operasyona, Jandarma Komando Özel Operasyon, JÖH, komando ve güvenlik korucularından oluşan 1006 personel ve 61 operasyonel tim katıldı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da bin 6 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu" başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Ulucak ve Yorulmaz mezralarında "Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 6 personel ve 61 operasyonel timin yer aldığı belirtildi. Operasyonun ilk gününde Lice ilçesi Ulucak ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 58 farklı noktada 1 ton 688 kilogram toz esrar, 2 ton 80 kilogram kubar esrar, 444 bin 500 kök skunk ve 170 bin 800 kök kenevir ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

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