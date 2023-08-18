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18 Ağustos 2023 Cuma 15:15:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 15:15:00

Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 8 katlı bina yıkım esnasında çöktü

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 8 katlı bina yıkım işlemi esnasında çöktü.

Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 551. Sokak'ta 8 katlı bir bina, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördü.

Depremlerin ardından boşaltılan binanın yıkımı için tedbir amacıyla çevresindeki binaların boşaltılmasının ardından uzman ekiplerin gözetimi ve polisin güvenlik önlemi almasıyla iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Yıkım çalışması sırasında bina kısa sürede çöktü.

Binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, çökme anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Etiketler : diyarbakır deprem bina yıkım
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