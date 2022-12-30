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30 Aralık 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 18:00:00

Diyarbakır'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Kentte sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere "şafak baskını" gerçekleştiren ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Etiketler : diyarbakır deaş operasyon
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