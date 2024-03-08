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08 Mart 2024 Cuma 16:55:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 16:55:00

Diyarbakır'da DEAŞ propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde 4 noktada eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen S.B, Ö.Ö. ve N.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 cep telefonu ve 3 sim kart bulundu.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Etiketler : DEAŞ propagandası terör örgütü Diyarbakır gözaltı
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