10 Ocak 2024 Çarşamba 11:55:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 11:55:00
Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi! 20 yaralı
Diyarbakır'da cezaevi aracının devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da cezaevi aracının devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
- Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi! 20 yaralı
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