Diyarbakır'da buruk sevinç: 20 saat sonra 2 kişi enkazdan çıkarıldı

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı
Kaynak: AA
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma devam ediyor.
Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından, yaklaşık 20 saat sonra biri kadın 2 kişi kurtarıldı.
Yaralı olarak enkazdan çıkarılan 2 kişi, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.