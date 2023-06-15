Diyarbakır'da bulunan patlayıcı imha edildi
Diyarbakır'da piknik tüpüyle tuzaklanmış patlayıcı madde imha edildi.
Diyarbakır'da piknik tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.
AA'da yer verilen habere göre, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Göksu Barajı mevkisinde piknik tüpüyle tuzaklanmış patlayıcı madde düzeneği tespit edildi.
Patlayıcı düzeneği, Çınar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
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