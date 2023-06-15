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15 Haziran 2023 Perşembe 17:03:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 17:03:00

Diyarbakır'da bulunan patlayıcı imha edildi

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Diyarbakır'da piknik tüpüyle tuzaklanmış patlayıcı madde imha edildi.

Diyarbakır'da piknik tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

AA'da yer verilen habere göre, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Göksu Barajı mevkisinde piknik tüpüyle tuzaklanmış patlayıcı madde düzeneği tespit edildi.

Patlayıcı düzeneği, Çınar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Etiketler : diyarbakır patlayıcı piknik tüpü
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