VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu
İçişleri'ne bombalı saldırı girişimi
TEKNOFEST İzmir'de son gün etkinlikleri başladı
Firariyi parmak izi ele verdi
Bilal Erdoğan'dan İBB'ye tepki: İstanbul'u dert ediyor musun?
Diyarbakır'da bahis çetesine operasyon: 7 tutuklama
01 Ekim 2023 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 09:30:00

Diyarbakır'da bahis çetesine operasyon: 7 tutuklama

Kaynak: aAA

ABONE OL

Diyarbakır'da yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik 2 aylık teknik ve fiziki takip ile siber araştırmalar sonucu çete liderinin "dijital bahis" adı altında kurduğu sanal suç örgütü deşifre edildi.

Şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tuttukları, bahis oynamak için içeriye sadece tanıdık ve güvendikleri kişileri aldıkları, iş yerinin camlarını siyah filmle kapladıkları belirlendi.

Çetenin yasa dışı bahis oynattığı hesaplarında 2 milyon liranın üzerinde para hareketliliği olduğu ve Diyarbakır merkezli yapılanmanın internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere bir çok ildeki bahisçilere "metaverse bahis" oynattığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla "Reset" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 12 şüpheli yakalandı, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, Diyarbakır'da da 190 personellerden oluşan 65 ekip tarafından 25 internet kafe ve iş yerlerinde denetim ve 360 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Etiketler : diyarbakır bahis çete gözaltı
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov
Kahkaha dolu sahne

Kahkaha dolu sahne
Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum

Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum
Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece

Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX