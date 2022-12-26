Diyarbakır'da askeri araç devrildi! Yaralılar var
Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Diyarbakır-Silvan kara yolunun Köprübaşı yakınlarında askeri araç devrildi.
Araçta bulunan 6 asker yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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