Diyarbakır'da Ahmed Arif'li mesaj

Başkan Erdoğan, HDP için, "Diyarbakır'a ve Kürt kardeşlerime en çok eziyet etmiş tek parti faşizminin temsilcisi CHP'nin kurduğu masaya yancı yazıldılar" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'ın 40 yıldır ekmeğine göz koyanlara karşı birliğini, beraberliğini, kardeşliğini muhafaza etmenin mücadelesini verdiğini belirten Erdoğan şunları söyledi:

DİYARBAKIR ŞAHİT

"Geçmişte bu şehre ve insanlarına yapılan yanlış ve zulümler elbette oldu. Müze ve kültür merkezi haline getirmekte olduğumuz eski Diyarbakır Cezaevi bunun şahitlerinden değil mi? Bunların hesaplaşmasını onun evlatlarının canına, işine, aşına, ekmeğine, özgürlüğüne, haysiyetine göz dikerek kalkanların zulmü, daha insafsız, daha vicdansız, daha ahlaksızdı."

BUNLAR KATİL, TERÖRİST

"Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek 51 yavrumuzu Diyarbakır'da maalesef öldürmediler mi? Şimdi bu Selo nerede? Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit etmediler mi? Bu yavrularımızın üzerinden arabalarla geçerek bunları şehit etmediler mi? Bunların derdi Kürt mürt değil; bunlar katil, bunlar terörist. Bu teröristlere 14 Mayıs'ta gerekli dersi vermeye var mıyız?"

TEK PARTİ FAŞİZMİ

"Kafası da, kalbi de, gözü de bu ülkenin dışına dönük olanlardan ne bize ne bu topraklara hayır gelir. Bir de gittiler bu ülkede Diyarbakır'a ve Kürt kardeşlerime en çok eziyet etmiş tek parti faşizminin temsilcisi CHP'nin kurduğu masaya yancı yazıldılar. Diyarbakır'a ve bu ülkenin 80 vilayetine kendi insanımızdan, devletimizden, gücümüzden başka hayrı dokunacak kimsenin olmadığını hep birlikte yaşadık, gördük."

ANNELERE DÜŞMANLAR

"Diyarbakır annelerine tahammül edemeyenlerin insanlıkla bile ilgisi yoktur. Esasında bunların derdi hiçbir zaman Diyarbakır olmadı. Bunların söyledikleri o süslü cümlelerin gerisindeki gerçek kimlikleri, parasını verenin Türkiye'ye karşı kullandığı birer kiralık katiller ordusu olduklarıdır. Kollarına kim girerse onun çıkarı için kendi insanına, topraklarına silah doğrultana başka ne denir? Baldıran zehri içme pahasına yürüttüğümüz çözüm sürecinde uzattığımız eli ısırmazlar, yüreğimize hançer saplamaya kalkmazlardı."

KANDİL DE BAY BAY KEMAL'İ DESTEKLEYECEK

Başkan Erdoğan "Bu millete, bu milletin tüm değerlerine düşmanlık yapan, ideolojik sapkınlıklarını Meclis'e gönderenlerin Diyarbakır'a hizmet gibi bir çabası olabilir mi? Kandil de Bay Bay Kemal'i destekleyeceklermiş! Oradan talimat veriyorlar. Benim Kürt kardeşimi de böyle aldatacaklarını zannediyorlar" dedi.

KARADENİZ GAZI BAYRAMDAN ÖNCE

Cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "20 Nisan arife doğalgazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şehir hastanelerinin yaygınlaştırılacağını belirten Erdoğan, bu hastanelerde sismik izolatörlerin olduğunu ve depreme dayanıklı yapıldığını vurguladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

BÜTÜN PLANLAR YAPILDI

Nasip olursa 20 Nisan arife doğalgazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre. Ondan sonra da zaten bunu elimizdeki mevcut doğalgazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız.

1 YIL SÜRE İSTEDİM

11 vilayetin tamamında da gerek temel atmalar gerek konut teslimleri, köy evlerinin teslimleri devam ediyor. Bildiğiniz gibi ben vatandaşlarımdan bir yıl gibi bir süre talep ettim. Bu bir yıl içerisinde de inşallah biz bu konutlarımızı süratle bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız yoğun bir çalışmayı devam ettiriyor. Bir taraftan enkaz kaldırmalar var, bir taraftan zemin etütleri yapılıyor.

GELEN HUZUR BULUYOR

Şehir hastaneleri geçmişte özellikle de Sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın genel müdürü olduğu zamanlar oralardaki rezaleti, oralardaki maalesef rehin, rehine alma dönemleri, hatta rahmetli Savaş Ay'ın bir programında izlediğimiz, Kılıçdaroğlu'nun da genel müdür olduğu dönem, o zaman bu hastanelerin hali ortadaydı. Ama şu anda bizim şehir hastanelerimizde bir defa vatandaşımın huzuru var. Vatandaşımın bu hastanelerde tertemiz, pırıl pırıl yani bu hastaneye gelen içeri girdiği zaman zaten huzur buluyor. Huzur bulmayla birlikte de daha şifayı bulunduğu yerde yakalıyor.

HASTANELEREDE DEVAM

Dünyada sağlık sektöründe bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız. Herkes konuşur, ne der 'Cleveland...' bizim şehir hastanelerimiz Cleveland'dakini aştı. Şurada İstanbul'da Çam Sakura Hastanemizin durumu ortada. Ankara'da Etlik, öbür tarafta İstanbul'da Murat Dilmener olsun tüm bu hastanelerimiz ortada. Bundan sonraki süreçte de öncelikle büyükşehirlerde birer tane olmak üzere yaygınlaştırarak bu şehir hastanelerimizi devam ettireceğiz.

SİSMİK İZOLATÖRLER VAR

Hastanelerin büyük bir kısmında sismik izolatör kuruldu, kuruluyor. Bunu da yaygınlaştırıyoruz. Şu anda hastanelerimizin birçoğunda sismik izolatörler var. Bundan sonraki bütün yatırımlarımızda da buna hassasiyet göstereceğiz.