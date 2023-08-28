Diyarbakır'da ağır hasarlı binalar yıkımına devam ediliyor
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da ağır hasarlı 7 katlı bina kontrollü yıkıldı.
DİYARBAKIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da ağır hasarlı 7 katlı bina kontrollü yıkıldı.
Kentte, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 222 Sokak'ta depremlerde ağır gören Maf 1 Apartmanı çevresinde önlem alan ekipler, binada yıkım çalışması başlattı.
Bina iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
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- Diyarbakır'da ağır hasarlı binalar yıkımına devam ediliyor