VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 16-17 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri Tesisi açılıyor
Fenerbahçe, yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak
Rekabet Kurumu, dijital dönüşümü rekabet hukuku açısından inceledi
Cumhurbaşkanlığından, Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi paylaşımı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı
18 Nisan 2023 Salı 11:15:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 11:15:00

Diyarbakır'da "50. Kökünü Kurutma Operasyonu"nda tutuklu sayısı 133'e yükseldi

ABONE OL

Diyarbakır'da gerçekleştirilen "50. Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınan 101 zanlı daha tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Nisan'da 236 şüpheliye yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Ağrı, İstanbul, Çankırı, Mersin ve Malatya'da 2 bin 135 personel ve 20 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin tümümün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 181 şüpheliden 101'i tutuklandı, 11'i adli kontrol hükümleri ile olmak üzere 80'i serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 21 şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Nisan'da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında, "50. Kökünü Kurutma Operasyonu"nun başlatıldığını bildirmiş, operasyona ilişkin bilgiler paylaşarak 201 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Operasyonda 210 kilo 216 gram esrar, 8 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 596 gram kokain, 809 gram eroin, 420 gram skunk, 8 kök Hint keneviri, 27 sentetik ecza, 13 tabanca, 3 av tüfeği, çeşitli çaplarda 350 fişek, 4 hassas terazi, terör örgütü elebaşına ait resim, uyuşturucu preslemede kullanılan makine ele geçirilmişti.

Dün, gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen zanlılardan 32'si tutuklanmış, ikisi serbest bırakılmıştı.

Etiketler : diyarbakır kökünü kurutma operasyonu tutuklama
Şarkısız geçen üç yıl

Şarkısız geçen üç yıl
‘Süper ego' zarar verir

‘Süper ego' zarar verir
Evliliğimizde sorun yok

Evliliğimizde sorun yok
Ah Yandım'ı yorumladı

Ah Yandım'ı yorumladı
Oğuzhan yalnız kaldı

Oğuzhan yalnız kaldı
‘Can'dan hediye

‘Can'dan hediye
Polis zoruyla mahkemeye götürülecek

Polis zoruyla mahkemeye götürülecek
Londra'da hırsızlık şoku

Londra'da hırsızlık şoku
Sinema iyileştirir

Sinema iyileştirir

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX