Diyarbakır'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Diyarbakır'da Dicle merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Dicle ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 06.04'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Öte yandan 6 Şubat Pazartesi gününde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgede 7 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi. 10 ilde de büyüklükleri 4, 5 ve 6 olan sarsıntılar devam ediyor.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 22, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Dicle (Diyarbakır)
Tarih:2023-02-22
Saat:06:04:45 TSİ
Enlem:38.454 N
Boylam:40.071 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/35CIS7RrcO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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