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26 Aralık 2023 Salı 08:23:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 08:23:00

Diyarbakır'da 4 EYP ele geçirildi: 5 gözaltı

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da polisin gerçekleştirdiği uygulamada, 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Kartal" timlerince şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Şehitlik Mahallesi 143. Sokak'ta durdurulan ve polis ekiplerini görünce tedirgin olan 5 kişinin etrafa bir şey attıklarının görülmesi üzerine çevrede yapılan kontrolde şüphelilerin bulunduğu duvar dibinde siyah poşet içerisinde güçlendirilmiş, patlamaya hazır 4 el yapımı patlayıcı ve 4 fişek bulundu.

Ekipler bu kişilerin yanında plakasız ve her tarafı bantla sarılmış şarjlı motosiklet de buldu.

5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : diyarbakır polis el yapımı patlayıcı gözaltı
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