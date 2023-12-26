Diyarbakır'da 4 EYP ele geçirildi: 5 gözaltı
Kaynak: AA
Diyarbakır'da polisin gerçekleştirdiği uygulamada, 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Kartal" timlerince şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulama yapıldı.
Şehitlik Mahallesi 143. Sokak'ta durdurulan ve polis ekiplerini görünce tedirgin olan 5 kişinin etrafa bir şey attıklarının görülmesi üzerine çevrede yapılan kontrolde şüphelilerin bulunduğu duvar dibinde siyah poşet içerisinde güçlendirilmiş, patlamaya hazır 4 el yapımı patlayıcı ve 4 fişek bulundu.
Ekipler bu kişilerin yanında plakasız ve her tarafı bantla sarılmış şarjlı motosiklet de buldu.
5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.