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21 Haziran 2023 Çarşamba 18:16:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 18:16:00

Diyarbakır'da 3.5 milyon dekarda hububat hasadı başladı

Kaynak: AA

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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, merkez Sur ilçesinde buğday hasadına katıldı.

Sur'un Bağpınar köyünde düzenlenen buğday hasadı etkinliğinde Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar'dan bilgi alan Su, daha sonra biçerdövere bindi, hasat yaptı.

Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın her sektörde önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın 7 milyon dekar tarım alanına sahip olduğunu ifade eden Su, şunları kaydetti:

"Bitkisel üretim değerimiz 6,5 milyar lira ve bitkisel üretim değeri açısından Türkiye de 14'üncü sıradayız. Hayvansal üretim değerimiz yaklaşık 8,8 milyar lira. Bu değerle de Türkiye'de 5'inci sıradayız. Toplamda tarımsal üretim değerimiz 15,3 milyar lira ile Türkiye'de 7'nci sıradayız. Diyarbakır olarak tarımsal anlamda önemli bir yere sahibiz. Hububat alanımız yaklaşık 3,5 milyon dekar. Bunun yaklaşık 2 milyon 800 bin dekarında buğday, 700 bin dekarında da arpa ekimi gerçekleştiriyoruz. İl olarak kırmızı mercimek üretiminde Türkiye de 2'nci, buğday üretiminde 5'inci, arpa üretiminde 11'inci, nohut üretiminde 16'ncı sıradayız."

Tarımsal üretimin dünyada her geçen gün daha da önem kazandığını dile getiren Su, dünyanın her yerinde gıda üretiminin ve gıdaya ulaşmanın önemli hale geldiğini vurguladı.

Vali Su, buna yönelik ülkede çok ciddi tedbirler alındığına işaret ederek, üreticilere her türlü desteğin verildiğini aktardı.

Açıklanan buğday fiyatlarından çiftçinin memnun olduğunu belirten Su, "6 Haziran itibarıyla ilimiz genelinde hububatla ilgili hasat dönemimiz başladı. Özellikle kuru tarım yapılan arazilerimizde hemen hemen yüzde 50'nin üzerinde hasat gerçekleştirildi ve hasat devam etmekte. İnşallah sulu ekim alanlarında da bu ay sonu itibarıyla hasada başlamış olacağız. Buğdayda bu yıl 2 milyon 800 bin dekar alanda yapılan ekimle 1 milyon 200 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. dedi.

Etiketler : ali ihsan su buğday diyarbakır
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