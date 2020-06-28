  • BIST
    114668
  • Dolar
    6,8600
  • Euro
    7,7185
  • Altın
    390,6810
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kozmik dairenin üyesi FETÖ sözcülüğü yapanları uyardı
Diyarbakır Valiliği köpekle işkence iddiasını yalanladı
ABD'den koronavirüs itirafı! Yeniden yükselişe geçti
Herkes 7 yaşındaki İkra Nur'u arıyor
Almanya'dan Türkiye'ye turist oyunu! Bodrum'a gelen turistler ortaya çıkardı
ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş YKS açıklaması: Başarıyla tamamlandı
11 farklı suçtan aranan zanlı İzmir Kemalpaşa'da yakalanarak tutuklandı
Mario Gomez, futbolu bıraktığını açıkladı
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Başkan Erdoğan'dan şehidimizin ailesine başsağlığı
Donald Trump'ın paylaşımı Facebook'a kaybettirdi!
Emniyet ve Jandarmamızın ortak çalışması sonucu biri gri listede olan 3 terörist teslim oldu
Koronavirüs can almaya devam ediyor... Irak'ta 96 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 550'ye çıktı
Katil İsrail'e karşı tek vücut! Mücadele için uzlaştılar
İstanbul'da orman yangını
İSKİ borusu patladı! Yol çöktü!
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini aştı
Afganistan'da Taliban toplantısına hava saldırısı
İran'ın Kum kentinde Kovid-19 üç kat arttı
Bakan Selçuk paylaştı! Öğrenciler dikkat! Yarın başlıyor
Aleyna Tilki: Yazılan ücretten daha fazla aldım
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Bosna Hersek'teki 510. Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi
28 Haziran 2020 Pazar 20:14:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 20:14:00

Diyarbakır Valiliği köpekle işkence iddiasını yalanladı

ABONE OL

Diyarbakır Valiliği, internet ortamında çıkan 'bir operasyonda gözaltına alınan Sevil Çetin'e köpekle işkence yapıldığı' iddialarına cevap verdi. Valilikten yapılan açıklamada söz konusu alçak iddiaların yalan olduğu belirtildi.

Diyarbakır Valiliği, gözaltına alınan bir kadına köpekle işkence yapıldığı iddialarını yalanladı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı internet haberlerinde ve sosyal medya hesaplarında kentte 26 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Sevil Çetin'e köpekle işkence yapıldığı iddiaları üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme gereğinin duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz genelinde bölücü terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Mardin ve Van illeri yetkili mahkemelerince silahlı terör örgütüne üye olma ve görevi kötüye kullanma suçlarından aranması bulunan Sevil Çetin isimli şahsın yakalanması amacıyla 26 Haziran'da Bağlar ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlenmiştir. İkamete giriş yapıldığı esnada dışarıda bulunan özel eğitimli arama köpeği şahsın balkon kapısından atlamaya çalışması üzerine sağ ayağından tutmak suretiyle kaçmasını engellemiş, operasyon köpeği eğiticisi tarafından derhal kontrol altına alınmış, şüpheli şahsın görevlilerimize ve kendisine zarar vermemesi amacıyla kademeli oranda zor kullanılarak yakalanması sağlanmıştır. İddia edildiği şekilde operasyon köpeği marifetiyle kasıtlı bir saldırı söz konusu değildir. İkamette yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Sevil Çetin isimli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce yapılan işlemlerinin ardından silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gerekli işlemlerin yapılabilmesi için 27 Haziran'da Mardin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir" denildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER