24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Diyarbakır Sur Belediyesi Eski Başkanı Cemal Toptancı açıklamalarda bulunarak, "HÜDA PAR neden hedefte" ifadelerine yer verdi.

"HÜDA PAR NEDEN HEDEFTE"



Kuran dersine giden çocuklara suç işlettiler. Benim akrabalarım vardı içeride. İlk açıklama Terör Örgütü PKK'dan dolayı tutuklu bulunan Şemdin Sakık'dan geldi. Yeni yakalandığında Diyarbakır valisi ve Emniyet Müdürü'nün kendilerine hitap eden bir toplantı yaptığını, isteği üzerine dönemin Emniyet Müdürü Zafer Okan ile beş dakika görüşerek eşya ve yiyecek gibi sorunları giderdiğini anlatır. Okan'ın kendisine ilgi göstererek ülkeye zarar verdin hizmet etmelisin dediğini ifade eden Sakık; 'Böyle bir sıcak ilişkiyeyle başlayan saygı duyduğum insanın ölümü gerçekleşti' demişti. Şemlihisar 40994 Tunceli kırsalındayken militanlar tarafından iki ormancıdan birini yanına aldığını aralarında baba oğul ilişkisi oluştuğunu söylemiştir. Sakık 1998'de örgütten ayrılınca bu kişinin de bir yıl sonra Diyarbakır'da yakalanıp itirafçı olduğunu dile getirerek şunları kaydetmiştir: 'Başvurdum, beni görüştürdüler, zaman zaman göreve çıkıyordum. Dicle'de bir yüzbaşının yanında kalıyordum. Okan şehit düşünce ona sordum. Okan'a yapılan eyleme bakılınca dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yağdan kıl çekercesine hedefi yüzde yüz vuran eylem görülmemiştir. Bunlar Lübnan'da eğitilen Hizbullah olsa bomba kullanırlar. İran'da Hizbullah olsa sonuca gitmezler. Bu kesinlikle Hizbullah işi değil. Cezaevinde yan koğuşumda Hizbullah lideri kalırdı. Onunla konuşurduk bilmiyoruz diyorlardı. Kirli devlet FETÖ yaptı bunları. PKK'nın bile bu kadar başarılı bir eylemi olmamıştır. Her faili meçhul cinayet %100 devlet desteklidir. Okan'a askeri siyasi istihbarat açısından bakarsanız kesinlikle Hizbullah işi değildir. PKK silahları ordunun elindedir. İstanbul 13. Ağır ceza mahkemesindeki duruşmada konuşan Şemdin Sakık, Okan suikastinden sonra 2001'de Diyarbakır'dan havalanan içinde bordo berelilerin bulunduğu kasa tipi uçağın Malatya'da düştüğünü anımsatır. Öldürüldüler diyen Sakık: İyi ki benim yüzbaşım o uçağa binmedi, dedi. Bende kurtuldum dediği aktarıldı. Bir devlet bu kadar olayın failinin yaşayıp yaşamadığını bilmiyorsa o artık devlet değildir demiştir.

Suikast olayında Levent Göktaş'ın suçlu olduğunu söylüyor. Bundan dolayı HÜDAR PAR'ın Cumhur İttifakı ile kurmuş olduğu ittifaktan mütevelli yapmış olduğu açıklamanın akabininde HÜDA PAR'I bu suikast ile alakalı hedef gösteriyor. HÜDA PAR'ın bu ittifaka verdiği destek bu ülkenin geleceği açısından önemlidir. Türk ile Kürt'ün bir arada olduğunun göstergesidir.