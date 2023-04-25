VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DBP'li Bayındır'dan küstah açıklama: Sayın Öcalan'ı özgürleştireceğiz
YKS'ye kaç kişinin başvurduğu açıklandı
Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Ankara-Sivas YHT ilklere imza attı
İran'dan PKK'ya İHA Eğitimi
Akaryakıtta son dakika indirimi
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon!
25 Nisan 2023 Salı 09:59:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 09:59:00

Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 110 kişi gözaltında

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır' merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan, 60'a yakın sokak eylemini gerçekleştirenlere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında avukatlar ve HDP önünde evlat nöbetini sürdüren 4 ailenin çocuklarını dağa kaçıran şüphelilerin de gözaltına alındığı operasyon devam ediyor.

Etiketler : Diyarbakır PKK/KCK 110 şüpheli gözaltına alındı
Anlaşmalı boşanıyoruz

Anlaşmalı boşanıyoruz
O kazadan sonra evlendik

O kazadan sonra evlendik
24'üncü yaşa merhaba

24'üncü yaşa merhaba
Anne acısı

Anne acısı
100. yıla özel marş besteledi

100. yıla özel marş besteledi
Aileler çocuklarının normalleşmesini istiyor

Aileler çocuklarının normalleşmesini istiyor
Instagram'da bayram

Instagram'da bayram
Bodrum'da kampa girdiler

Bodrum'da kampa girdiler
Ustadan veda

Ustadan veda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX