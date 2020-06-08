  • BIST
    110620
  • Dolar
    6,7944
  • Euro
    7,6768
  • Altın
    369,4370
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Stratejik hamle! İşte Türkiye'yi lider yapacak proje
"Kuraklaşmış, çoraklaşmış yürekleri İslam'la yeşerteceğiz"
Başkentte siyahi Floyd'un ABD'de polis şiddetiyle ölmesi protesto edildi
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen 'Sudaki Yaşam Savunucusu' seçildi
"Oğlumu HDP dağa gönderdi, HDP'den istiyorum"
MSB: Hakkari'de PKK'lı teröristlerce kullanılan iki girişli mağaradaki mühimmat ve patlayıcılar imha ...
Taşıdıkları yolcular aranıyor
İstanbul'da dehşet! Oğlunun gözü önünde öldürdü
"Pis Türk laflarıyla büyüdüm"
Teknoloji devi üretti! Koronaya karşı kişisel hatırlatıcı
Bakan Varank: Virüsün tedavisinde kullanılacak
Emine Erdoğan: Deniz ve okyanus dünyadaki tüm ülkelerin ortak sınırıdır
Otomotiv üretimi ilk 5 ayda yüzde 34 azaldı
"Yatırıma Destek TL Kredisi yatırımcıyı nokta atışı fonlayacak"
PETDER: Petrol fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor
Gaziantep'te işletmelere 'Fıstık Gibi' sertifikası verilmeye başlandı
'Sözle yönlendirme' beklenilen Fed getiri eğrisi kontrolüne de başlayabilir
İsrail polisi Kudüs'te 21 Filistinliyi gözaltına aldı
Ekonomiye 1 milyar liranın üzerinde gelir sağlayacak
AK Parti MKYK toplandı
Eşi kabusu yaşattı! Anlattıkları dehşete düşürdü!
Atletizmde normalleşme sürecine ilişkin yol haritası belli oldu
Suriye lirası, 3 haftada yüzde 50 değer kaybetti
Rusya'ya Kırım'ı ilhak etmenin maliyetinin yaklaşık 200 milyar dolar olduğu iddia edildi
08 Haziran 2020 Pazartesi 15:41:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 15:41:00

Diyarbakır annesi Zümrüt Salim: Oğlumu HDP dağa gönderdi, HDP'den istiyorum

Kaynak: AA

ABONE OL

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle başlattıkları evlat nöbetinde konuşan anne Zümrüt Salim "Eylemimizde pes etmeyeceğiz. Oğlumu, HDP dağa gönderdi, HDP'den istiyorum" dedi.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 280'inci gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek oturma eylemi yapan anne Zümrüt Salim, yaptığı açıklamada, evlatlarına kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.

Oğlu için evlat nöbetini sürdürdüğünü dile getiren Salim, "Eylemimizde pes etmeyeceğiz. Oğlumu HDP dağa gönderdi, HDP'den istiyorum. Oğlum beni duyuyorsan gel. Burada perişanız. Baban ve ağabeylerin seni bekliyor." dedi.

Salim, evladına duyduğu özlemi ifade ederek, "Seni bugünler için yetiştirmedim. Sen hafızlık yapıyordun. Gel devlete teslim ol. Seni bekliyorum yavrum." diye konuştu.

"Oğlum kimse seni bana göstermedi. Gel, adalete teslim ol"

Oğlu Fatih Demir için oturma eylemi yapan Abdullah Demir de tek amacının evladına kavuşmak olduğunu belirtti.

5 yılda yaşadıkları üzüntüyü anlatan Demir, aileler olarak çocuklarına kavuşmadan eylemi sonlandırmayacaklarını aktardı.

Demir oğluna seslenerek, "Oğlum kimse seni bana göstermedi. Gel, adalete teslim ol. Orası senin yerin değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan HDP İl Başkanlığı binası önünde oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan ailelerden baba Celal Begdaş'ın belediyede işe alındığına yönelik bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialara ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Begdaş, işe alındığı iddialarının doğru olmadığını belirterek, bu iddiada bulunanlar hakkında dava açacağını, alacağı tazminatı da şehit ve gazi yakınlarına bağışlayacağını kaydetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER