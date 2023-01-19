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19 Ocak 2023 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 17:30:00

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Kaynak: AA

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Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1235'inci gününde sürüyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden, 15 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Ali için gelen ağabey Mehmet Tulğay ile Şırnak'tan 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Mihriban için gelen anne Şemsihan Doğru da oturma eylemine dahil oldu.

Ağabey Mehmet Tulğay, gazetecilere, Mardin'de dağa kaçırılan kardeşinden, o günden bu yana haber alamadıklarını söyledi.

Kardeşine kavuşmak istediğini belirten Tulğay, HDP'ye tepkisini dile getirdi.

Tulğay, oturma eylemi yapan aileler olarak kararlı olduklarını dile getirerek, "Hiç kimse bizi yıldıramaz ve korkutamaz. Çocukları dağda olanlar buraya gelsin ve çocuklarına seslensin. Kardeşim gel teslim ol." dedi.

Etiketler : diyarbakır anneleri oturma eylemi hdp
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