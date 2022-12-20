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20 Aralık 2022 Salı 16:45:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 16:45:00

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Kaynak: AA

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Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1205'inci gününde sürüyor.

Erzurum'dan 7 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğulları Mehmet için gelen baba Yahya ve anne Güner Toprak ile Bitlis'ten 8 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen Hasan için gelen baba Maşallah Akyol da oturma eylemine dahil oldu.

Baba Yahya Toprak, gazetecilere, oğlundan bugüne kadar haber alamadığını söyledi.

Evladına kavuşmak istediğini belirten Toprak, "Oğlumun yüzde 70 engelli raporu vardı. Oğlumu istiyorum. Çocuğum gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Oğlum seni terk etmiyorum. Annen de burada. Benim kapım sana açık. Oğlum gel, devlete teslim ol." dedi.

Etiketler : diyarbakır anneleri oturma eylemi hdp
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