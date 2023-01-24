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24 Ocak 2023 Salı 17:40:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 17:40:00

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor

Kaynak: AA

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Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1240 gündür sürüyor.

Sakarya'dan gelen muhtarlar, evlat nöbeti tutan aileleri HDP il binası önünde ziyaret etti.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını muhtarlara anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, gazetecilere, Sakarya'ya bağlı 16 ilçe dernek muhtar başkanı ve yönetim kurulu olarak ailelere destek ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Dualarıyla her zaman ailelerin yanında olduklarını, manevi olarak da destek olmak amacıyla ziyarette bulunduklarını belirten Erdem, "Annelerin, bir an önce evlatlarına kavuşmalarını Allah'tan niyaz ediyoruz. Mücadelelerinden dolayı onları canı gönülden tebrik ediyoruz. Yüce Allah'tan annelerin bir an önce evlatlarına sıkı sıkı sarılmalarını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : diyarbakır anneleri hdp evlat nöbeti
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