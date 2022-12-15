Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1200'üncü gününde sürüyor.

Erzurum'dan 7 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Fatma için gelen baba Cihat Özbey de oturma eylemine dahil oldu.

Baba Özbey, gazetecilere, kızının kandırılarak dağa götürüldüğünü, o günden beri kendisinden haber alamadıklarını belirterek, evladına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.