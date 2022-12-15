Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Kaynak: AA
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1200'üncü gününde sürüyor.
Erzurum'dan 7 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Fatma için gelen baba Cihat Özbey de oturma eylemine dahil oldu.
Baba Özbey, gazetecilere, kızının kandırılarak dağa götürüldüğünü, o günden beri kendisinden haber alamadıklarını belirterek, evladına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.
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