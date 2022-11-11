Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1166'ncı gününde sürüyor.

Hakkari'den gelen baba Abdusselam Kaçar, 2013'te 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Ali için oturma eylemine dahil oldu.

Baba Kaçar, gazetecilere, oğlunun lise son sınıfta okuduğu sırada kandırılıp dağa götürüldüğünü, yıllardır evladından haber alamadığını söyledi.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Kaçar, evladı için eylemi sonuna kadar sürdüreceğini belirtti.

Evladını HDP'den istediğini ifade eden Kaçar, "Oğlum senin için buraya geldim. Korkma, gel. Gel oğlum, seni bekliyoruz." dedi.