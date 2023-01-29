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29 Ocak 2023 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 17:00:00

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı

Kaynak: TRT Haber

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Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine 2 aile daha katıldı. Böylece evlat nöbeti tutan aile sayısı 356'ya yükseldi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1245 gündür sürüyor.

İstanbul'dan 2018'de 20 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Ahmet için gelen anne Safiye İlhan ve yine İstanbul'dan 12 yıl önce 17 yaşında kandırılarak dağa götürülen tek oğlu Ubeydullah Muhammet için gelen Güler Laçin de oturma eylemine dahil oldu.

"EVLADIMI ONLARA BIRAKMAYACAĞIM"

Anne Güler Laçin, tek oğlunun 17 yaşındayken HDP tarafından dağa götürüldüğünü ve onu geri almak için eyleme katıldığını söyledi.

Laçin, "Ben oğlumu onlardan geri istiyorum. Tek bir oğlumdu, gelsin artık. Ne olur Muhammet geri gel. Sen gelene kadar ben buradan gitmeyeceğim. Örgütten oğlumu istiyorum, evladımı onlara bırakmayacağım" dedi.

Anne Safiye İlhan da Kürtçe yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:

"Ben İstanbul'dan oğlum için geldim. Oğlumu istiyorum. Oğlumu kandırıp dağa götürmüşler. Oğlum Ahmet İlhan kahvede çalışıyordu. Oğlum 20 yaşındaydı, 4 yıldır götürülmüş ve şu an 24 yaşında. Ben oğlumu istiyorum, oğlum gelmeden buradan gitmeyeceğim. Oğlumu HDP'den istiyorum, oğlumu kandırıp dağa götürmüşler."

Etiketler : diyarbakır anneleri oturma eylemi hdp evlat nöbeti
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