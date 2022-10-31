Diyarbakır annelerinin oturma eylemindeki aile sayısı 321'e yükseldi
Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine 2 aile daha katıldı. HDP il binasının önünde eylem yapan aile sayısı 321'e yükseldi.
Diyarbakır anneleri 3 Eylül 2019'da başlattıkları oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.
Hasretle çocuklarının döneceği günü bekleyen ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor.
HDP il binasının önündeki eyleme 2 aile daha katıldı.
ACILI ANNEDEN OĞLUNA ÇAĞRI: SEN GELMEDEN BU KAPIDAN GİTMEM
Erzurum'dan Diyarbakır'a giden Kibar Yaprak 2014'te kaçırılan oğlu Nurullah için oturma eylemi başlattı. Acılı anne oğluna teslim olması için seslendi.
"Seni kandırdılar, seni kaçırdılar, senin gelmeni istiyorum. Eşim öldü, kimsem yok. Oğlum sen gelmeden bu kapıdan gitmem."
Diyarbakırlı baba Şehmus Aslan da 2018'de kaçırılan oğlu Barış Aslan için oturma eylemi başlattı.
321 ailenin katıldığı evlat nöbetinde bugüne kadar 38 aile evladına kavuştu.
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