VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya, Greenpeace'i “faaliyetleri istenmeyen” kuruluş ilan etti
Bakan Çavuşoğlu: Vatandaşımızı tehdit edip fişliyorlar
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'da barış anlaşmasını görüştü
Başkan Erdoğan, Sinan Oğan ile bir araya geldi!
İstanbul Havalimanı yoğunlukta Avrupa'nın zirvesinde
DSÖ, bulaşıcı olmayan hastalıklardaki artış eğilimine karşı uyarıda bulundu
19 Mayıs 2023 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 16:00:00

Diyarbakır annelerinin oturma eylemi kararlılıkla sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1356. gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşmak için eylemine kararlıkla devam edeceğini söyledi.

Uslu, "Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Kararlıyız. Gözümüz yollarda. Yeter, bu çilemiz bitsin artık." dedi.

Anne Uslu, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürdüğünü belirtti.

Evladını çok özlediğini söyleyen Biçer, eyleme sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

Biçer, kızının güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

Etiketler : diyarbakır anneleri oturma eylemi evlat nöbeti hdp
İlk kez oy kullandı

İlk kez oy kullandı
Eşim sahiplenici olmalı

Eşim sahiplenici olmalı
Türk erkeği romantik değil

Türk erkeği romantik değil
Keyifler yerinde

Keyifler yerinde
Bakü enerjisi

Bakü enerjisi
Hikaye yazarken oyuncu oldu

Hikaye yazarken oyuncu oldu
Komşudan Linet'e ortak proje teklifi

Komşudan Linet'e ortak proje teklifi
2 milyon barajını aştı

2 milyon barajını aştı
Film Festivali'nde jüri koltuğunda

Film Festivali'nde jüri koltuğunda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX