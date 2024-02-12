Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Kaynak: AA
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1624'üncü gününde devam ediyor.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden, 9 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen kızı Şaziye için gelen anne Katibe Ay da oturma eylemine dahil oldu.
Anne Ay, kızına kavuşmak için oturma eylemine katıldığını söyledi.
Kızından 9 yıldır haber alamadığını ifade eden Ay, "Kızım gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Diğer anneler gibi ben de burada bekleyeceğim. Gelsin, kardeşleri onu özledi. O gelene kadar buradayım. Kızım benimle yaşasın, gözyaşım artık dinsin" dedi.
- Gençler savunma sanayii alanında yetiştirilecek
- Turgut Altınok: Ankara'yı dünya başkenti yapacağız
- Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
- Murat Kurum'dan 31 Mart mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz
- Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
- Çanakkale'de iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı