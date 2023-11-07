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07 Kasım 2023 Salı 15:00:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 15:00:00

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbetine bir aile daha dahil oldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1527'nci gününde devam etti.

İstanbul'dan 1993 yılında 20 yaşındayken dağa götürülen Rafet için Batman'dan gelen anne Gülistan Ekinci ile kız kardeşi Emine Can da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Ekinci, Kürtçe yaptığı açıklamada, yıllardır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Yıllardır bu acıyı yaşıyorum. Artık yeter oğlumu sağ veya ölü geri gönderin." ifadelerini kullandı.

Emine Can da henüz çocuk yaşta ayrıldığı ağabeyine kavuşmak istediğini söyledi.

Ağabeyinin İstanbul'da çalışırken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Can, "Terör örgütünü lanetliyoruz, artık hiçbir genç ve çocuk kandırılmasın. Kimsenin çocuğu kandırılmasın. Ağabeyimi geri istiyorum. Yıllardır onun acısını çekiyoruz. Ağabeyim, lütfen gel." dedi.

Etiketler : diyarbakır anneleri evlat nöbeti oturma eylemi hdp terör örgütü
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