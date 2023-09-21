Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Kaynak: AA
Diyarbakır'da annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1480'inci gününde devam ediyor.
Muş'tan 2012'de kandırılarak dağa götürülen oğlu İhsan için gelen baba Hiyasettin Demir de oturma eylemine dahil oldu.
Baba Demir, gazetecilere, oğluna kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını belirterek, "Oğlumu HDP'den istiyorum." dedi.
Evlat nöbetini kararlılıkla sürdüreceğini ifade eden Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.
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