Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Kaynak: AA
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1378'inci gününde devam ediyor.
Baba Nasradin Aslan, Diyarbakır'dan 8 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Ferhat'a kavuşma ümidiyle oturma eylemine dahil oldu.
Aslan, tek isteğinin oğluna kavuşmak olduğunu söyledi.
Oğluna duyduğu özlemi dile getiren Aslan, "Onların yolu yol değil. Çocuklarımızı kandıranlar insan değil. Bunlar vicdan sahibi değil, bunlarda merhamet yok. Bu insanlara yazık değil mi? 8 yıl oldu artık dayanma gücümüz kalmadı. Hamallık yapıyorum, annesi hasta. Oğluma bir an önce evine, ailesine dönmesi için çağrıda bulunuyorum." dedi.
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hafızlığını tamamlayan 71 öğrenciye icazetnamelerini verdi
- BAE Ekonomi Bakanı Tavk el-Merri, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Erdal Demir, son yolculuğuna uğurlandı
- İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor
- “İnsanların başörtüsü ile uğraşan zihniyeti gündemimizden kaldırdık”
- MSB acı haberi duyurdu... İki askerimiz şehit oldu