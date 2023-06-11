Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1378'inci gününde devam ediyor.

Baba Nasradin Aslan, Diyarbakır'dan 8 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Ferhat'a kavuşma ümidiyle oturma eylemine dahil oldu.

Aslan, tek isteğinin oğluna kavuşmak olduğunu söyledi.

Oğluna duyduğu özlemi dile getiren Aslan, "Onların yolu yol değil. Çocuklarımızı kandıranlar insan değil. Bunlar vicdan sahibi değil, bunlarda merhamet yok. Bu insanlara yazık değil mi? 8 yıl oldu artık dayanma gücümüz kalmadı. Hamallık yapıyorum, annesi hasta. Oğluma bir an önce evine, ailesine dönmesi için çağrıda bulunuyorum." dedi.