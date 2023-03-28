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28 Mart 2023 Salı 17:20:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 17:20:00

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Kaynak: AA

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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1303'üncü gününde sürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Oğlu Mehmet için eylem yapan Sariye Tokay, gazetecilere, evladına kavuşmak istediğini belirtti.

"BU ÇADIRI TERK ETMEYECEĞİZ"

Tokay, "Oğlum 2011'de HDP tarafından kandırılarak dağa gönderildi. HDP'de hiç mi vicdan yok? Bu anne ve babalara çocuklarını versinler. Anne ve babalar olarak evlatlarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. Çocuklarımızı almakta kararlıyız. Bu çadırı terk etmeyeceğiz." dedi.

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan Nurettin Ödümlü de 10 yıldır oğlundan haber alamadığını belirtti.

Ödümlü, "Ramazan ayında da buradayız, evimize gitmedik. Evlatlarımıza kavuşana kadar eylemimizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Ödümlü, tek isteğinin çocuğuna kavuşmak olduğunu belirtti.

Etiketler : diyarbakır anneleri hdp evlat nöbeti

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