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08 Ocak 2024 Pazartesi 15:45:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 15:45:00

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Kaynak: AA

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Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1590'ıncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişini sürdüren annelerden Fadime Aksu, 10 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Evlatlarına kavuşma ümidiyle eyleme devam ettiklerini belirten Aksu, "Çocuğumu alana kadar mücadeleme devam edeceğim. Çocuğumu çok özledim." dedi.

Aksu, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

"HDP İLE PKK'DAN KIZIMI İSTİYORUM"

Anne Nazlı Sancar da yıllardır haber alamadığı kızına duyduğu özlemi dile getirdi.

Kızına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini anlatan Sancar, "12 yıldır evlat acısı çekiyorum. Evlatlarımız gelene kadar içimiz buruk. HDP ile PKK'dan kızımı istiyorum. Buradaki haklı mücadelemden vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Etiketler : diyarbakır anneleri evlat nöbeti hdp oturma eylemi pkk
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