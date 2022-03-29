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29 Mart 2022 Salı 15:48:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 15:48:00

Diyarbakır annelerinden Demir, oğluna seslendi: Zalimlerin oyununa gelme. Kaç, gel

Kaynak: AA

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Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına güvenlik güçlerine teslim olma çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 939'uncu gününde devam ediyor.

Oğlu Fatih için oturma eylemi yapan anne Sevdet Demir, oğluna duyduğu özlemi dile getirdi.

Oğlundan ayrı kaldığı süreçte yaşadığı üzüntüyü ifade eden Demir, oğluna kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Demir, "Oğlumu HDP götürdü, HDP getirsin. Kış, yaz demeden oğlumun yolunu gözlüyorum. Oğlum gelene kadar da gitmiyorum, kararlıyım. İçim yanıyor. Hiç huzurumuz yok. Evladımı istiyorum." dedi.

Oğluna seslenen Demir, "Oğlum, hasretinle yanıyoruz, seni çok özledik. Yerin orası değil. Zalimlerin oyununa gelme. Kaç, gel." ifadelerini kullandı.

Anne Vahide Sunar da oğlu Ahmet'ten 5 yıldır haber alamadığını belirtti.

Sunar, "Çocuğumu geri getirsinler. Oğlum, beni duyuyorsan güvenlik güçlerine teslim ol. Evine gel." diye konuştu.

Kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle eylemi sürdüren baba Necmettin Biçer ise evladına 6 yıldır hasret olduğunu söyledi.

Biçer, "Kızım, orası sizin yeriniz değil. Sizin yeriniz, anne ve babanızın yanı. Kızım, gel güvenlik güçlerine teslim ol." şeklinde konuştu.

Etiketler : Oğlumu HDP götürdü Anne Vahide Sunar DHP
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